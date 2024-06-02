Какой сегодня день: 2 июня

Знаете ли вы, что 2 июня отмечается День здорового питания и отказа от излишеств в еде? О том, чем еще ознаменовано 2 июня, — в справке Sputnik.
Что произошло 2 июня
В 1924 году все индейцы в США получили американское гражданство.
В 1955 году был основан космодром Байконур.
В 1973 году в Амстердаме был открыт Музей Винсента ван Гога.
Кто родился 2 июня
Писатель Донасьен Альфонс де Сад (1740−1814).
Авантюрист Алессандро Калиостро (1743−1795).
Певец Бедрос Киркоров (1932).
Поэтесса Юнна Мориц (1937).
Барабанщик Чарли Уоттс (1941−2021).
Футболист Эдуард Малофеев (1942).
Гребчиха Екатерина Карстен (1972).
2 июня в православном календаре
В этот день православные чтут память мучеников Фалалея, Александра и Астерия, благоверного князя Довмонта. Также церковь вспоминает обретение мощей святителя Алексия.
Именины
2 июня именины у Тимофея, Ивана, Никиты, Владимира, Александра и Алексея.