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Какой сегодня день: 2 июня

Этот день является 154-м в григорианском календаре. До конца года остается 212 дней.

Источник: Freepik

Знаете ли вы, что 2 июня отмечается День здорового питания и отказа от излишеств в еде? О том, чем еще ознаменовано 2 июня, — в справке Sputnik.

Что произошло 2 июня

В 1924 году все индейцы в США получили американское гражданство.

В 1955 году был основан космодром Байконур.

В 1973 году в Амстердаме был открыт Музей Винсента ван Гога.

Кто родился 2 июня

Писатель Донасьен Альфонс де Сад (1740−1814).

Авантюрист Алессандро Калиостро (1743−1795).

Певец Бедрос Киркоров (1932).

Поэтесса Юнна Мориц (1937).

Барабанщик Чарли Уоттс (1941−2021).

Футболист Эдуард Малофеев (1942).

Гребчиха Екатерина Карстен (1972).

2 июня в православном календаре

В этот день православные чтут память мучеников Фалалея, Александра и Астерия, благоверного князя Довмонта. Также церковь вспоминает обретение мощей святителя Алексия.

Именины

2 июня именины у Тимофея, Ивана, Никиты, Владимира, Александра и Алексея.