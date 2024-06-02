Что можно и нельзя делать в Тимофеев день 2 июня, который называют Грядочник

Православная церковь 2 июня вспоминает святого Довмонта Псковского, который в крещении получил имя Тимофей. В народе отмечают Тимофеев день. Но существует еще одно название — Тимофей Грядочник. Оно появилось из-за того, что высаживали поздние сорта огурцов.
Что нельзя делать 2 июня
Запрещено оставлять детей с чужими людьми. Не следует детям стричь волосы, если им не исполнилось семь лет. Под запретом ссоры и конфликты с родственниками и близкими. Согласно приметам, это может привести к неприятностям. Нельзя продолжать путь, если кошка перебежала дорогу. Это грозит финансовыми проблемами.
Что можно делать 2 июня
По традиции, 2 июня было принято высаживать поздние сорта огурцов. И для этого была определенная примета. Первую грядку следовало посадить таким образом, чтобы никто этого не увидел. Кроме того, первый огурец срывали и закапывали. Это обещало большой урожай.
Согласно приметам, дождливая погода предвещает мало осадков в первый месяц лета. На урожайный год указывает солнечная погода 2 июня. В том случае, если солнце садится в тучу, то ждали дождя.