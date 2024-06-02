Что можно и нельзя делать в Тимофеев день 2 июня, который называют Грядочник

Запрещено оставлять детей с чужими людьми. Не следует детям стричь волосы, если им не исполнилось семь лет. Под запретом ссоры и конфликты с родственниками и близкими. Согласно приметам, это может привести к неприятностям. Нельзя продолжать путь, если кошка перебежала дорогу. Это грозит финансовыми проблемами.