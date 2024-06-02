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«По-летнему благоприятный и комфортный». Синоптик Рябов дал прогноз погоды на июнь 2024 в Беларуси

Белорусский синоптик Дмитрий Рябов рассказал, каким будет июнь 2024 в Беларуси.

Сейчас в Ричмонде: +18° 0 м/с 68% 761 мм рт. ст. +19°
Источник: Комсомольская правда

Каким будет первый летний месяц в Беларуси, рассказал в эфире ОНТ синоптик Дмитрий Рябов. Он отметил, что июнь будет по-летнему благоприятным и комфортным.

— По прогнозу мировых прогностических центров, средняя месячная температура воздуха ожидается немного выше климатической нормы — на 1−2 градуса, — сказал он.

Рябов добавил, что норма для июня в Беларуси — это +15 градусов на северо-западе, до +18 — на юго-востоке, и это почти на 4 градуса выше, чем в мае.

— Преобладающая дневная температура воздуха в июне предполагается от +20 до +25 градусов, — пообещал синоптик.

При этом по юго-востоку значения на термометрах в жаркие дни будут достигать до +30. Ночные температуры ожидаются в среднем от +9 до +12.

Что касается осадков, то их месячное количество прогнозируется на 20−40% ниже средних многолетних значений.

— Нас ждет от 10 до 13 дней с дождем. Но они в течение месяца будут распределяться неравномерно, — предупредил Рябов.

Несмотря на малое количество дождей, без ливней не обойдется, и они нередко будут сопровождаться грозами, а иногда и градом и шквалистым ветром.