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Грозовые дожди и похолодание: какая погода ожидается в Приморье на неделе

ВЛАДИВОСТОК, 2 июня, ФедералПресс. В Приморье в начале следующей недели установится стандартная для начала лета синоптическая ситуация. В некоторых районах пройдут грозовые дожди.

Сейчас в Ричмонде: +19° 0 м/с 64% 762 мм рт. ст. +23°
Источник: AP 2023

«В континентальных районах Приморского края неустойчивая погода, с развитием конвекции и под влиянием быстро смещающихся атмосферных фронтов временами будут идти кратковременные дожди с грозами. На приморском побережье гребень антициклона удержит погоду без существенных осадков, местами — очаги тумана и мороси», — передает Примгидромет.

В понедельник, 3 июня, минимальные температуры будут в пределах +7…+12 градусов, на востоке — до +6 градусов. Максимальные температуры будут в пределах +17…+24 градусов, на восточном побережье — до +14.

Во вторник и среду станет холоднее на 1−3 градуса.

Во Владивостоке в понедельник обойдется без осадков. Ночная температура воздуха будет держаться в пределах +10…+12 градусов, днем воздух прогреется до +19.

В дальнейшем приморская столица окажется во власти ненастной погоды: ожидаются туман и морось. Ночные температуры будут в пределах +8…+11 градусов. Днем потеплеет до +17 градусов.

Напомним, ранее эксперт рассказал, каким будет предстоящее лето в этом году на Дальнем Востоке. По предварительным прогнозам, не обойдется без аномалий.