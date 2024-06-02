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«Все мечтали об этом на Луговой»: большие перемены в многострадальном районе Владивостока

«Главное, чтобы поскорее это сделали», — пишут местные жители в Сети.

Источник: PrimaMedia.ru

Большие перемены ждут многострадальный район Владивостока. Как сообщили в мэрии города, сейчас решается проблема подтоплений на площади Луговой.

Администрация наняла специализированную компанию для установки системы ливневой канализации на площади Луговой. До середины июня планируется смонтировать три дождеприёмные камеры и проложить новые трубы.

Эти работы помогут эффективно отводить дождевую воду с проблемного участка, что позволит избежать серьёзных подтоплений.

Приморцы в местных социальных сетях уже активно обсуждают данную новость: «Все мечтали об этом на Луговой», «Главное, чтобы поскорее это сделали», «Ура, надеюсь, что больше не будет потопов».