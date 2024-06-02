Ученые нашли лучшее лекарство от агрессивного рака легких

Препарат «Лорлатиниб» был разработан компанией Pfizer. Он связывается с белком ALK на поверхности раковых клеток, блокируя их рост. В исследовании эффективности препарата приняли участие 296 человек с ALK-положительным немелкоклеточным раком легких. У всех была обнаружена мутация в гене ALK, которая повышает риск метастазов в мозге. На момент диагностирования рака у четверти пациентов с этой опухолью уже были метастазы в головном мозге.
Примерно шесть из десяти пациентов, получавших «Лорлатиниб» ежедневно, более пяти лет живут без прогрессирования заболевания.
А вот у более чем 50 процентов пациентов, принимавших другое лекарство, наблюдалось прогрессирование заболевания уже через девять месяцев.
Таким образом, «Лорлатиниб» продлил жизнь людям с ALK-положительным раком легкого больше, чем любое другое лекарство, говорят разработчики.
Препарат доступен для пациентов с 2020 года, но только для тех, кто исчерпал все остальные варианты лечения: в год его получают менее 100 человек.
Новое исследование может привести к более широкому применению лекарства.