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Ученые нашли лучшее лекарство от агрессивного рака легких

Пациенты с агрессивным ALK-положительным раком легких могут продлить свою жизнь на несколько лет с помощью нового препарата. Эксперты называют его лучшим в истории средством против этой болезни, рассказывает Tengri Life со ссылкой на Gazeta.

Препарат «Лорлатиниб» был разработан компанией Pfizer. Он связывается с белком ALK на поверхности раковых клеток, блокируя их рост. В исследовании эффективности препарата приняли участие 296 человек с ALK-положительным немелкоклеточным раком легких. У всех была обнаружена мутация в гене ALK, которая повышает риск метастазов в мозге. На момент диагностирования рака у четверти пациентов с этой опухолью уже были метастазы в головном мозге.

Примерно шесть из десяти пациентов, получавших «Лорлатиниб» ежедневно, более пяти лет живут без прогрессирования заболевания.

А вот у более чем 50 процентов пациентов, принимавших другое лекарство, наблюдалось прогрессирование заболевания уже через девять месяцев.

Таким образом, «Лорлатиниб» продлил жизнь людям с ALK-положительным раком легкого больше, чем любое другое лекарство, говорят разработчики.

Препарат доступен для пациентов с 2020 года, но только для тех, кто исчерпал все остальные варианты лечения: в год его получают менее 100 человек.

Новое исследование может привести к более широкому применению лекарства.

медицина
здоровье