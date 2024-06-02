Ученые нашли лучшее лекарство от агрессивного рака легких

Препарат «Лорлатиниб» был разработан компанией Pfizer. Он связывается с белком ALK на поверхности раковых клеток, блокируя их рост. В исследовании эффективности препарата приняли участие 296 человек с ALK-положительным немелкоклеточным раком легких. У всех была обнаружена мутация в гене ALK, которая повышает риск метастазов в мозге. На момент диагностирования рака у четверти пациентов с этой опухолью уже были метастазы в головном мозге.