Новые вспышки X уровня зафиксировали на Солнце

«Область 3697 произвела две новые вспышки уровня X за последние полсуток. Обе вспышки находятся на нижней границе уровня X. Пик первой вспышки пришелся почти точно на час ночи по московскому времени, ее мощность составила X1.1, что всего на 10% выше нижнего порога,» — говорится в сообщении Лаборатории.
Астрономы отметили, что эти события не являются особо значительными, учитывая, что Солнце сейчас близко к пику своей активности, и в мае уже происходили вспышки мощностью X5.8 и X8.7. Однако по их наблюдениям энергия в области 3697 продолжает накапливаться, а сама область приближается к линии Солнце-Земля.
Обе вспышки были короткими, с быстрой фазой роста и почти такой же быстрой фазой спада. По предварительным данным, они не окажут никакого влияния на Землю.
«Из четырех вспышек высшего уровня, произошедших за последние дни, только вспышка X1.4 от 29 мая представляла угрозу для Земли, но выброшенное тогда солнечное вещество уже прошло мимо планеты, что, по-видимому, произошло еще вчера вечером,» — добавили ученые.
В лаборатории также не исключают, что в активном центре 3697 на Солнце могут происходить вспышки и на следующей неделе. Однако эта область уменьшилась в размерах по сравнению с предыдущим прохождением мимо Земли.