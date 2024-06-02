Новые вспышки X уровня зафиксировали на Солнце

Астрономы отметили, что эти события не являются особо значительными, учитывая, что Солнце сейчас близко к пику своей активности, и в мае уже происходили вспышки мощностью X5.8 и X8.7. Однако по их наблюдениям энергия в области 3697 продолжает накапливаться, а сама область приближается к линии Солнце-Земля.