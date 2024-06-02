В воскресенье на Южном Урале будет до +27 градусов

Между прочим, 2 июня 2024 года отмечают Тимофеев день. Согласно народным приметам, сегодня нельзя одалживать сахар, соль и хлеб. Также запрещено выносить из дома старые, ставшие ненужными вещи. Дело в том, что с ними вашу семью может покинуть финансовое благополучие.