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В воскресенье на Южном Урале будет до +27 градусов

В воскресенье, 2 июня, в Челябинской области будет переменная облачность, преимущественно без осадков.

Сейчас в Ричмонде: +18° 0 м/с 68% 761 мм рт. ст. +19°
Источник: МК.RU Челябинск

В воскресенье, 2 июня, в Челябинской области будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха днем составит от +22 до +27 градусов. Ветер западный, юго-западный 3−8 метров в секунду.

В Челябинске сегодня переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха днем составит от +23 до +25 градусов. Ветер западный 3−8 метров в секунду.

День Ангела сегодня, 2 июня, у Александра, Алексея, Ивана, Иосифа, Никиты и Тимофея.

Между прочим, 2 июня 2024 года отмечают Тимофеев день. Согласно народным приметам, сегодня нельзя одалживать сахар, соль и хлеб. Также запрещено выносить из дома старые, ставшие ненужными вещи. Дело в том, что с ними вашу семью может покинуть финансовое благополучие.