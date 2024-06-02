Боец — о том, что помогло ему выжить в зоне СВО

— Точек, где можно было выйти на связь, не так много. Например, когда в храм возили, там было место, где сигнал брал. А ещё когда за дровами ездили, тоже точка была. Я звонил раз в две недели. А вот парень у нас был, так он каждый день по дрова ходил, чтобы с семьёй на связь выйти. Так две недели продолжалась эта история, а потом он запятисотился. (500 — дезертир. — Прим. автора.) Поэтому всем говорю: здесь нужны ребята со стальными нервами. Если чувствуешь хоть немного сомнения — тебе здесь не место, убьют.