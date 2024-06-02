Фишки из бивня моржа: во Владивостоке продают маджонг за три миллиона

Во Владивостоке на продажу выставили уникальный лот — настольную игру из Китая, которую сделали еще в 1885 году. Описание товара на популярной площадке по продаже вещей способно удивить любого. Подробности — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».
По словам продавца, массивный ящик, в котором хранится игра, сделан из красного дерева, которое поражает воображение своим ярким красным цветом и ценой. Сами фишки также сделаны из необычного материала, а точнее — бивня моржа.
Также продавец утверждает, что три миллиона — это еще не так дорого, ведь в самом Китае подобная вещь стоит пять миллионов рублей.
Конечно, к объявлению также приложили документ экспертизы:
«Сверху к футляру прикреплены две штампованные латунные ручки на подвижных шарнирах. Крепления ручек декорированы латунными пластинами в виде стилизованных хризантем. Выдвижная крышка, по словам владельца, была выполнена во второй половине ХХ века, так как игра попала к нему без нее».
Напомним, ранее «КП — Владивосток» писала о том, что кто-то в приморской столице решил продать уникальную Библию за 16 миллионов рублей.