Фишки из бивня моржа: во Владивостоке продают маджонг за три миллиона

«Сверху к футляру прикреплены две штампованные латунные ручки на подвижных шарнирах. Крепления ручек декорированы латунными пластинами в виде стилизованных хризантем. Выдвижная крышка, по словам владельца, была выполнена во второй половине ХХ века, так как игра попала к нему без нее».