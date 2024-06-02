Хор Пятницкого и возможность «побывать» на выставке на ВДНХ: как отметим День России в Иркутске 12 июня 2024

Но так было только в первое время существования коллектива, основанного больше века назад — в 1911 году. Сегодня хор имени М. Е. Пятницкого — настоящая творческая лаборатория под руководством народной артистки России Александры Пермяковой. В его составе лучшие из лучших певцы, танцоры, музыканты. В составе — артисты более чем из 40 регионов страны. Говорят, что отбор жесткий: рост для девушек не менее 165 сантиметров, размер одежды — не более 44-го. Кто бывал на концертах, тот знает, что артисты как на подбор — высокие, стройные, талантливые. У иркутского зрителя была возможность увидеть выступление хора во всей красе — он приезжал в областной центр в 2011-м в рамках Дней Москвы в Иркутске.