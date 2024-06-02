Хор Пятницкого и возможность «побывать» на выставке на ВДНХ: как отметим День России в Иркутске 12 июня 2024

В День России в Иркутске 12 июня 2024 у каждого горожанина появится возможность почувствовать себя на месте посетителя Международной выставки-форума «Россия». И главное, лететь никуда не нужно. Достаточно прийти на площадь Графа Сперанского, где состоится праздничный концерт. Одной из составляющих торжества как раз и станет творческая программа, представленная нашим регионом на выставке в ВДНХ. А кроме того, в Иркутск прибудут именитые московские гости. Мы узнали детали, чтобы ввести вас в курс дела!
ДЕНЬ РОССИИ В ИРКУТСКЕ 12 ИЮНЯ 2024: ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ
В едином порыве
— С этими номерами Иркутск буквально покорил столицу. Наша концертная программа была признана лучшей на Международной выставке-форуме «Россия», — отмечает сорежиссер программы, директор Иркутского областного Дома народного творчества Людмила Герда. — Те, кто был в этот момент на выставке, пели и танцевали вместе с нами в едином энергетическом порыве.
Премьера для иркутян состоялась в конце апреля в Музыкальном театре имени Загурского, и вот теперь выступления пройдут на открытой площадке в областном центре.
— Самые заветные напевы наших культур и народов сплетаются в единой палитре, которую мы оберегаем всем сердцем! — говорят организаторы события.
В День России в Иркутске 12 июня 2024 публику будут удивлять бурятскими, русскими и казачьими песнями — аутентичными и в современной обработке. Горловое пение, фольклор сибирских деревень Братского и Куйтунского районов, танцы народов Приангарья, игра на национальных инструментах — все есть в программе. Ярко, эффектно, масштабно!
— Много слышала о выставке на ВДНХ. Очень рада, что сможем увидеть концертную программу. В нее вложено очень много сил, творческого поиска, энтузиазма, — говорит иркутянка Лариса Демина. — Обязательно пойдем на концерт всей семьей, вместе с детьми.
Любовь к корням
Один из участников концерта в День России в Иркутске 12 июня 2024 — народный фольклорный ансамбль «Оберег» Иркутского областного Дома народного творчества. В его составе энтузиасты своего дела, влюбленные в русскую традиционную культуру. Все они, люди абсолютно разных профессий. Есть архитектор, дизайнер, бухгалтер, хореограф, менеджер, энергетик и другие. Песня в данном случае — это зов души и сердца. Основа ансамбля — семья Дмитриевых: мать, отец, две дочери и сын. Наталья Дмитриева возглавляет «Оберег» уже 30 лет, занимается сбором этнографического материала, изучает и реконструирует танцы Сибири. Она — лауреат премии губернатора Иркутской области в номинации «За творческий вклад». Многочисленными наградами отмечен и сам ансамбль.
— В рамках этой программы мы делаем акцент на молодежь, которая исполняет архаичные танцы и песни и тут же переходит на современные вещи. Получается очень интересно, — делится своим мнением Наталья Дмитриева.
Также в концерте в День России в Иркутске 12 июня 2024 принимают участие народный ансамбль танца «Палитра» Иркутского областного колледжа культуры, государственный ансамбль песни и танца «Степные напевы» и этно-группа «Шоно». Зрителям в Иркутске коллективы хорошо известны.
Так, ансамбль «Палитра» — постоянный участник городских и областных мероприятий, а его руководитель, Ольга Горина, один из сорежиссеров концерта. Ольга Викторовна трепетно относится к народному танцу и его особенностям, знает все тонкости фольклора. Ее большой педагогический опыт и огромная любовь к своему делу зажигает много звездочек среди учеников: кто-то становится лауреатом конкурсов, а кто-то получает профессиональное образование и даже создает свои коллективы.
— Работая над программой к выставке на ВДНХ, мы стали одной командой", — подчеркивают артисты.
Есть веселые песни, есть задорные, а есть такие, которые заставляют задуматься, оглянуться назад.
— Народная культура — это патриотизм, правильный и настоящий. Это любовь к своим корням, — отмечает Людмила Герда.
По ее словам, кроме фольклорных и народных песен для концерта были специально продуманы русско-бурятские номера, подчеркивающие переплетение национальных культур в регионе.
— Получается очень красиво и неожиданно: ёхор переходит в хоровод, слова русской песни перемежаются с бурятскими. Это единение на сцене передается зрителю, — подчеркивает Людмила Герда.
Девушки-лебедушки
Выступят в День России в Иркутске 12 июня 2024 и звезды из столицы. К нам приедет Государственный академический русский народный хор имени М. Е. Пятницкого. В представлении коллектив не нуждается — неслучайно на его выступлениях всегда аншлаг. Номера — один эффектнее другого.
Говорят, изначально основатель коллектива, Митрофан Пятницкий, настаивал на выступлениях без репетиций и запрещал спевки. Так хор, по его мнению, звучал максимально приближенно к исполнению в условиях русской деревни — как в поле или на завалинке. После концертов исполнители разъезжались по своим деревням и возвращались к обычному крестьянскому быту.
Но так было только в первое время существования коллектива, основанного больше века назад — в 1911 году. Сегодня хор имени М. Е. Пятницкого — настоящая творческая лаборатория под руководством народной артистки России Александры Пермяковой. В его составе лучшие из лучших певцы, танцоры, музыканты. В составе — артисты более чем из 40 регионов страны. Говорят, что отбор жесткий: рост для девушек не менее 165 сантиметров, размер одежды — не более 44-го. Кто бывал на концертах, тот знает, что артисты как на подбор — высокие, стройные, талантливые. У иркутского зрителя была возможность увидеть выступление хора во всей красе — он приезжал в областной центр в 2011-м в рамках Дней Москвы в Иркутске.
— Меня этот коллектив впечатлил своими танцами, шикарными, без преувеличения, костюмами, — рассказывает иркутянка Ирина Сидоренко. — А в первую очередь своим знаменитым танцевальным шагом, когда девушки плывут в хороводе, словно лебедушки. Это непередаваемо! В прошлый раз, когда хор выступал в нашем городе, мне посчастливилось попасть на его концерт. Надеюсь, смогу это сделать и сейчас. Главное, чтобы не подвели погода и здоровье.
Так что концерт в День России в Иркутске 12 июня 2024 обещает быть впечатляющим.
ФАКТ
Более 400 песен, записанных на старинном фонографе, были собраны Митрофаном Ефимовичем Пятницким, чье имя сейчас носит прославленный коллектив. Он ездил по деревням и селам центральной России и слушал народных певцов. Записи сейчас хранятся в государственных архивах.
ВАЖНО!
Хор имени М. Е. Пятницкого выступит не только в День России в Иркутске 12 июня 2024. 13 июня состоится концерт коллектива в Ангарске в ДК «Нефтехимик».