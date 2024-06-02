Соцсети: хабаровчане не дождались лазерного шоу на городских прудах

В Хабаровске с задержкой прошло лазерное шоу в честь Дня города на городских прудах. Причиной могла стать авария на энергообъекте, сообщили в местных Telegram-каналах.
Световое представление должно было пройти в 21:30. Как пишет Amur Mash, к назначенному времени на прудах собралась толпа людей, но шоу долго не начиналось. По данным ресурса, в это же время в окрестных домах отключили электричество.
Часть жителей, не дождавшись представления, ушла домой, однако большинство гостей не растерялись и взяли всё в свои руки — зажгли фонарики на телефонах и качали их из стороны в стороны. Вскоре после этого на прудах заработали фонтаны с подсветкой.
Напомним, сегодня в 21:30 лазерное шоу должно состояться повторно на том же месте.