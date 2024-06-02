Гроссмейстер Карякин провел мастер-класс по шахматам для бойцов ВС РФ

«Когда я играю с военнослужащими, я чувствую, что главное ― это не победа [в шахматной партии], а процесс. Чтобы им было интересно, чтобы можно было передать им частицу своего тепла и поддержки, чтобы они могли выполнять свои боевые задачи», ― поделился Карякин.