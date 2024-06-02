Гроссмейстер Карякин провел мастер-класс по шахматам для бойцов ВС РФ

Гроссмейстер навестил российских солдат и сыграл с ними несколько шахматных партий, а также ответил на интересующие их вопросы. После проведенных партий Карякин подарил солдатам подписанную им шахматную доску.
Военнослужащие были очень рады встрече с шахматистом, а командование мотострелкового полка вручило Карякину памятную грамоту.
По словам шахматиста, ему было очень приятно поднять дух военных. Также он отметил, что многие участники встречи отличаются отличными навыками игры в шахматы.
«Когда я играю с военнослужащими, я чувствую, что главное ― это не победа [в шахматной партии], а процесс. Чтобы им было интересно, чтобы можно было передать им частицу своего тепла и поддержки, чтобы они могли выполнять свои боевые задачи», ― поделился Карякин.
Культурные деятели и спортсмены часто приезжают в зону проведения специальной военной операции (СВО) для поддержки солдат ВС РФ. Так, 6 февраля рэпер ST (Александр Степанов) выступил для бойцов Росгвардии в Луганской Народной Республике (ЛНР). Он исполнил свои композиции и впервые представил новую песню. Бойцы Росгвардии высоко оценили поступок исполнителя.
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