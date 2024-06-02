Умер ученый и депутат Госдумы от Красноярского края Артур Чилингаров

Напомним, Артур Чилингаров родился 25 сентября 1939 года в Санкт-Петербурге. Его семья пережила блокаду Ленинграда. Имеет множество государственных наград, в 1986 году получил звание Героя Советского Союза, а в 2008-м — Героя Российской Федерации. Ученый мирового уровня, внесший неоценимый вклад в изучение и освоение Севера и Мирового океана, исследователь Арктики и Антарктики, профессор, доктор географических наук.