Умер ученый и депутат Госдумы от Красноярского края Артур Чилингаров

Ушел из жизни выдающийся советский и российский учёный, полярный исследователь, первый вице-президент Русского географического общества, депутат Государственной Думы от Красноярского края, Тывы и Хакасии Артур Чилингаров. Ему было 84 года.
Информация об этом появилась накануне, 1 июня, на сайте Госдумы. Причина смерти не называется. Известно только, что ранее Чилингаров был госпитализирован из-за осложнений после COVID-19.
«Жизненный путь Артура Николаевича Чилингарова — пример для всех нас. Память о нем навсегда останется в наших сердцах», — выразил слова соболезнования спикер парламента Вячеслав Володин.
Напомним, Артур Чилингаров родился 25 сентября 1939 года в Санкт-Петербурге. Его семья пережила блокаду Ленинграда. Имеет множество государственных наград, в 1986 году получил звание Героя Советского Союза, а в 2008-м — Героя Российской Федерации. Ученый мирового уровня, внесший неоценимый вклад в изучение и освоение Севера и Мирового океана, исследователь Арктики и Антарктики, профессор, доктор географических наук.
Кроме того, Артур Чилингаров избирался в Госдуму в течение семи созывов. Представлял Красноярский край, Туву и Хакассию. Часто бывал в регионах, отстаивал интересы жителей Сибири.
Прощание с Чилингаровым пройдет 4 июня в храме Христа Спасителя.