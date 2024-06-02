Возле главного собора Челябинска установят памятник покровителям семьи, любви и верности

С 2008 года к событию церковного календаря приурочили светский праздник, который назвали Днем семьи, любви и верности. Ежегодно центром торжеств в честь благоверных правителей выступает город Муром во Владимирской области. Президент Владимир Путин объявил 2024 год в стране Годом семьи.