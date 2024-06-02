Возле главного собора Челябинска установят памятник покровителям семьи, любви и верности

Возле собора Рождества Христова в Челябинске 3 июня установят памятник покровителям семьи, любви и верности, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Памятник святым Петру и Февронии откроют в небольшом сквере между Христорождественским собором и Ледовой ареной «Трактор».
«Торжественная церемония открытия двухметровой бронзовой скульптуры покровителей семьи и брака намечена на 15.00 3 июня», — сообщили в Челябинской епархии.
Помимо этого в сквере планируют установить новые фонари и скамейки, а также оборудовать фотозону.
Идея увековечить память святых принадлежит городским властям. Воплотить ее в жизнь помогли меценаты. По благословению митрополита Челябинского и Миасского Алексия проект разработал скульптор Александр Лохтачев из Златоуста.
Торжественный молебен и освящение памятника Петру и Февронии состоится в день памяти святых покровителей брака — 8 июля.
С 2008 года к событию церковного календаря приурочили светский праздник, который назвали Днем семьи, любви и верности. Ежегодно центром торжеств в честь благоверных правителей выступает город Муром во Владимирской области. Президент Владимир Путин объявил 2024 год в стране Годом семьи.