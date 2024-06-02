В Усть-Ишимском районе Омской области открыли одну из ранее затопленных дорог

Но пока только для доставки грузов и спецтранспорта. Об этом в своём телеграм-канале сообщил губернатор Омской области Виталий Хоценко.
Транспортное сообщение в районе Ильчебаги и Ярково было нарушено более чем две недели назад. Совсем недавно передвигаться там можно было только по воде или на спецтранспорте.
Но сейчас вода постепенно отступает. На данный момент уровень воды в Иртыше около Усть-Ишима составляет 866 сантиметров. Напомним, что отметка опасного явления «половодье» там — 820 сантиметров. Уровень Ишима в районе Орехово составляет 1345 сантиметров.