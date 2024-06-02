Россиян в июне ждет дополнительный выходной в честь праздника

Согласно статье 153 ТК РФ, сотрудник за работу в выходной или нерабочий праздничный день может выбрать: оплату в двойном размере (за смену или отработанные часы), оплату в одинарном размере и другой день отдыха по выбору. Компенсация за работу в выходной или праздничный день также может быть установлена коллективным договором, локальными нормативными актами или трудовым договором.