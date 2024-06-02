Россиян в июне ждет дополнительный выходной в честь праздника, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Напомним, 12 июня будет выходным в честь праздника — Дня России.
Роструд информирует, что рабочий день 11 июня будет сокращен на один час, поскольку считается предпраздничным.
Таким образом, будет два рабочих дня до и после 12 июня.
В июне 30 календарных дней, из них — 19 рабочих, 11 выходных и праздничных.
В выходные и нерабочие праздничные дни работодатель может привлечь работников без их согласия для предотвращения или устранения катастрофы, производственной аварии, стихийного бедствия, неотложных работ в условиях чрезвычайных обстоятельств (пожар, наводнение, землетрясение и так далее). Полный перечень указан в статье 113 ТК РФ. В остальных случаях работа в выходной и нерабочий праздничный день возможна, если есть письменное распоряжение работодателя и письменное согласие работника.
Согласно статье 153 ТК РФ, сотрудник за работу в выходной или нерабочий праздничный день может выбрать: оплату в двойном размере (за смену или отработанные часы), оплату в одинарном размере и другой день отдыха по выбору. Компенсация за работу в выходной или праздничный день также может быть установлена коллективным договором, локальными нормативными актами или трудовым договором.
Свои профессиональные праздники отмечают специалисты разных сфер:
— 5 июня — День эколога;
— 8 июня — День социального работника;
— 9 июня — День работников текстильной и легкой промышленности;
— 14 июня — День работника миграционной службы;
— 16 июня — День медицинского работника;
— 23 июня — День народных художественных промыслов;
— 25 июня — День работника статистики;
— 28 июня — День судебного эксперта;
— 29 июня — День кораблестроителя, День изобретателя и рационализатора.