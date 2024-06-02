Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россиян в июне ждет дополнительный выходной в честь праздника

Таким образом, будет два рабочих дня до и после 12 июня.

Источник: Агентство «Москва»

Россиян в июне ждет дополнительный выходной в честь праздника, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Напомним, 12 июня будет выходным в честь праздника — Дня России.

Роструд информирует, что рабочий день 11 июня будет сокращен на один час, поскольку считается предпраздничным.

Таким образом, будет два рабочих дня до и после 12 июня.

В июне 30 календарных дней, из них — 19 рабочих, 11 выходных и праздничных.

В выходные и нерабочие праздничные дни работодатель может привлечь работников без их согласия для предотвращения или устранения катастрофы, производственной аварии, стихийного бедствия, неотложных работ в условиях чрезвычайных обстоятельств (пожар, наводнение, землетрясение и так далее). Полный перечень указан в статье 113 ТК РФ. В остальных случаях работа в выходной и нерабочий праздничный день возможна, если есть письменное распоряжение работодателя и письменное согласие работника.

Согласно статье 153 ТК РФ, сотрудник за работу в выходной или нерабочий праздничный день может выбрать: оплату в двойном размере (за смену или отработанные часы), оплату в одинарном размере и другой день отдыха по выбору. Компенсация за работу в выходной или праздничный день также может быть установлена коллективным договором, локальными нормативными актами или трудовым договором.

Свои профессиональные праздники отмечают специалисты разных сфер:
 — 5 июня — День эколога;
 — 8 июня — День социального работника;
 — 9 июня — День работников текстильной и легкой промышленности;
 — 14 июня — День работника миграционной службы;
 — 16 июня — День медицинского работника;
 — 23 июня — День народных художественных промыслов;
 — 25 июня — День работника статистики;
 — 28 июня — День судебного эксперта;
 — 29 июня — День кораблестроителя, День изобретателя и рационализатора.

туризм и отдых