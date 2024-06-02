Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Во Владивостоке полностью изменится схема движения на самом проблемном перекрестке

Проблемный перекресток реконструируют во Владивостоке.

Источник: Администрация Владивостока

Во Владивостоке подрядчик приступил к реконструкции одного из самых проблемных перекрестков города Русская — проспект 100-летия Владивостока. До конца лета здесь полностью изменится схема организации дорожного движения. Об этом сообщает «Комсомольская правда — Владивосток» со ссылкой на мэрию.

Сейчас идет первый этап реконструкции. Рабочие подготавливают участок для переноса опор контактной сети троллейбуса: убирают деревья в границах производства работ. Только после этого можно будет переходить к самим дорожным работам.

Мэр Владивостоке Константин Шестаков рассказал в своем telegram-канале о том, что, благодаря деньгам специального казначейского кредита от правительства края, удалось приступить к реконструкции перекрестка. Также средства пойдут на строительство дороги в микрорайоне Патрокл, реконструкцию дороги по улице Адмирала Горшкова от поворота к микрорайону «Изумрудный» до выезда на трассу Седанка — Патрокл и на создание съезда и заезда на трассу в районе Зеленого бульвара.