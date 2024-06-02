Во Владивостоке полностью изменится схема движения на самом проблемном перекрестке

Мэр Владивостоке Константин Шестаков рассказал в своем telegram-канале о том, что, благодаря деньгам специального казначейского кредита от правительства края, удалось приступить к реконструкции перекрестка. Также средства пойдут на строительство дороги в микрорайоне Патрокл, реконструкцию дороги по улице Адмирала Горшкова от поворота к микрорайону «Изумрудный» до выезда на трассу Седанка — Патрокл и на создание съезда и заезда на трассу в районе Зеленого бульвара.