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Шлеменко на турнире в Омске нокаутировал американца Миллендера

Бой завершился в первом раунде.

Источник: Om1.ru

В субботу, 1 июня, на G-Drive Арене прошел юбилейный 10-й турнир бойцовской лиги Shlemenko Fighting Championship. Самый ожидаемый бой был между омичом и основателем лиги SFC Александром Шлеменко и американцем Кёртисом Миллендером.

Схватка длилась 4 минуты 20 секунд. Победу техническим нокаутом одержал Александр Шлеменко.

«Дорогие друзья, всем большое спасибо, мне приятно с вами побеждать, несмотря ни на что», — с гордостью сказал победитель.

На бое был и губернатор Омской области Виталий Хоценко. Он один из первых поздравил Александра Шлеменко в октагоне:

«Уважаемый Александр Павлович, спасибо большое — в течение месяца в сорок лет одержать 2 победы, это только Саша “Шторм” из Омска может сделать. Александр — это большой человек большого города и большой страны. С победой, Омск! Спасибо, Россия!», — сказал Виталий Хоценко.

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