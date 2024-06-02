Шлеменко на турнире в Омске нокаутировал американца Миллендера

В субботу, 1 июня, на G-Drive Арене прошел юбилейный 10-й турнир бойцовской лиги Shlemenko Fighting Championship. Самый ожидаемый бой был между омичом и основателем лиги SFC Александром Шлеменко и американцем Кёртисом Миллендером.
Схватка длилась 4 минуты 20 секунд. Победу техническим нокаутом одержал Александр Шлеменко.
«Дорогие друзья, всем большое спасибо, мне приятно с вами побеждать, несмотря ни на что», — с гордостью сказал победитель.
На бое был и губернатор Омской области Виталий Хоценко. Он один из первых поздравил Александра Шлеменко в октагоне:
«Уважаемый Александр Павлович, спасибо большое — в течение месяца в сорок лет одержать 2 победы, это только Саша “Шторм” из Омска может сделать. Александр — это большой человек большого города и большой страны. С победой, Омск! Спасибо, Россия!», — сказал Виталий Хоценко.