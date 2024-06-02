Шлеменко на турнире в Омске нокаутировал американца Миллендера

«Уважаемый Александр Павлович, спасибо большое — в течение месяца в сорок лет одержать 2 победы, это только Саша “Шторм” из Омска может сделать. Александр — это большой человек большого города и большой страны. С победой, Омск! Спасибо, Россия!», — сказал Виталий Хоценко.