В волгоградской ИК № 28 прошла церемония бракосочетания

Заключение брака — важный момент в жизни каждого человека. Но бывает, что возлюбленная в это время отбывает наказание в местах лишения свободы, поэтому заключить брак в обычном порядке невозможно. Узаконить отношения можно, лишь официально обратившись к администрации исправительного учреждения и сотрудникам ЗАГСа.
Как сообщает пресс-служба УФСИН по региону, торжественное мероприятие в волгоградской ИК-28 провела сотрудник органов ЗАГС. Молодоженам вручили свидетельство о заключении брака, а потом они в торжественной обстановке пообещали, что, несмотря ни на какие трудности, будут поддерживать друг друга в горе и радости, станут опорой и защитой друг другу на протяжении всей совместной жизни.
Сотрудники поздравили новобрачных с важным жизненным шагом и пожелали им семейного счастья. Создание семьи для осужденных зачастую становится основной мотивацией для изменения образа жизни, отказа от криминального прошлого.