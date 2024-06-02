В волгоградской ИК № 28 прошла церемония бракосочетания

Как сообщает пресс-служба УФСИН по региону, торжественное мероприятие в волгоградской ИК-28 провела сотрудник органов ЗАГС. Молодоженам вручили свидетельство о заключении брака, а потом они в торжественной обстановке пообещали, что, несмотря ни на какие трудности, будут поддерживать друг друга в горе и радости, станут опорой и защитой друг другу на протяжении всей совместной жизни.