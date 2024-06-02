Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В волгоградской ИК № 28 прошла церемония бракосочетания

В торжественной обстановке накануне узами брака сочеталась со своим избранником одна из осужденных женщин.

Источник: МК.RU Волгоград

Заключение брака — важный момент в жизни каждого человека. Но бывает, что возлюбленная в это время отбывает наказание в местах лишения свободы, поэтому заключить брак в обычном порядке невозможно. Узаконить отношения можно, лишь официально обратившись к администрации исправительного учреждения и сотрудникам ЗАГСа.

Как сообщает пресс-служба УФСИН по региону, торжественное мероприятие в волгоградской ИК-28 провела сотрудник органов ЗАГС. Молодоженам вручили свидетельство о заключении брака, а потом они в торжественной обстановке пообещали, что, несмотря ни на какие трудности, будут поддерживать друг друга в горе и радости, станут опорой и защитой друг другу на протяжении всей совместной жизни.

Сотрудники поздравили новобрачных с важным жизненным шагом и пожелали им семейного счастья. Создание семьи для осужденных зачастую становится основной мотивацией для изменения образа жизни, отказа от криминального прошлого.