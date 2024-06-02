«Они нас ненавидят»: в Новосибирске мигранты рассказали о вынужденном выселении из общежития после скандала

«Нас, местных жителей, вообще не устраивает, что их здесь так много! Они вот, 200 человек, тут напьются, подерутся, и что потом смотреть, как они наших будут бить? Мы детей не выпускаем, они у нас сидят возле дома. Дети постарше у нас ещё сидят на площадках, а младших мы не выпускаем», — продолжает Яна.