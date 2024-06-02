Космонавты на МКС приступили к разгрузке грузового корабля «Прогресс МС-27»

Космонавт поделился видеозаписью грузового отсека корабля. «Люк в транспортный корабль “Прогресс” открыт. “Прогресс” доставил нам гиперспектрометр для мониторинга поверхности Земли. Этот прибор позволит нам наблюдать за Землей с орбиты, исследовать различные участки поверхности в широком спектральном диапазоне, что очень важно с точки зрения экологического мониторинга. С помощью гиперспектрометра мы сможем в режиме реального времени отслеживать возникающие чрезвычайные ситуации на Земле и помогать специалистам справляться с ними», — сказал Кононенко.
По его словам, грузовой корабль доставил также материалы для новых научных экспериментов. «Мы будем изучать, как космос влияет на различные биополимеры. Исследуем влияние невесомости на ориентацию в пространстве. Мы будем искать ответ на вопрос, как поддерживать здоровье космонавтов в долгосрочных миссиях, изучать наш иммунитет. Эти исследования помогут нам лучше подготовиться к будущим космическим полетам и лучшим условиям полета и жизни в космосе», — заявил специальный корреспондент ТАСС.
Космонавт добавил, что также корабль доставил на орбиту одежду, продукты питания, питьевую воду и другие предметы первой необходимости.
Грузовой корабль, который был запущен в четверг с космодрома Байконур, пристыковался в субботу к малому исследовательскому модулю «Поиск» российского сегмента МКС. «Прогресс МС-27» доставил на МКС 2 504 кг грузов.