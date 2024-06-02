Космонавты на МКС приступили к разгрузке грузового корабля «Прогресс МС-27»

По его словам, грузовой корабль доставил также материалы для новых научных экспериментов. «Мы будем изучать, как космос влияет на различные биополимеры. Исследуем влияние невесомости на ориентацию в пространстве. Мы будем искать ответ на вопрос, как поддерживать здоровье космонавтов в долгосрочных миссиях, изучать наш иммунитет. Эти исследования помогут нам лучше подготовиться к будущим космическим полетам и лучшим условиям полета и жизни в космосе», — заявил специальный корреспондент ТАСС.