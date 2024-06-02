Грозы и ветер ожидаются в большинстве регионов РК

Ночью на юго-востоке Костанайской области ожидается гроза. Ветер северный, днем на юге области порывы 15 м/с. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность.
Днем на юге области Абай ожидается гроза. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный, днем при грозе порывы 15−20 м/с. г. Семей: 02 июня днем ожидается гроза, ветер северо-восточный порывы 15 м/с.
В области Улытау ожидается ветер северо-западный с переходом на северо-восточный днем порывы 15−20 м/с. На юге области ожидается высокая пожарная опасность. г. Жезказган: 2 июня ожидается ветер северо-западный с переходом на северо-восточный днем порывы 15−20 м/с.
Ночью на севере, востоке, юге Акмолинской области ожидается гроза. Ночью и утром на западе, севере области ожидается туман. Ветер северо-западный ночью на севере, востоке, юге области порывы 15−20 м/с. г. Кокшетау: 02 июня ночью ожидается гроза, туман.
На западе, юге Западно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер юго-восточный с переходом на северо-восточный днем на западе, юге области порывы 15−20 м/с. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на западе, юге сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. г. Уральск: 2 июня сохраняется высокая пожарная опасность.
Днем на юге, в центре, горных районах области Жетысу ожидаются гроза. Ветер юго-западный на востоке, в центре, горных районах области порывы 15−20 м/с.
На севере, востоке, юге Карагандинской области ожидаются гроза. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный днем порывы 15−20 м/с. На юге области ожидается высокая пожарная опасность. г. Караганда: 02 июня ожидается гроза. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный днем порывы 15−20 м/с.
Днем на юге, востоке Северо-Казахстанской области ожидается гроза. Ночью и утром на западе, юге области ожидается туман. Ветер северо-западный, днем на севере, юге области порывы 15−20 м/с.
Днем на горных перевалах Туркестанской области ожидается ветер северо-восточный 15−20 м/с. В центре, на северо-востоке сохраняется высокая пожарная опасность, в пустынных районах чрезвычайная пожарная опасность.
Днем на востоке Восточно-Казахстанской области ожидается сильный дождь, гроза. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный днем при грозе порывы 15−20 м/с. г. Усть-Каменогорск: 2 июня днем ожидается гроза, ветер юго-восточный порывы 15 м/с.
Днем на севере, в центре Актюбинской области ожидается гроза. Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный при грозе порывы 15−20 м/с. На севере, западе, юге области сохраняется высокая пожарная опасность.
В городе Астана ночью и утром ожидается гроза.
Ночью и утром на северо-западе Мангистауской области ожидается туман. На большей части области ожидается высокая пожарная опасность.
На западе, юге Атырауской области ожидается гроза. Ветер юго- восточный днем на юге, севере, востоке области 15−20 м/с. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на западе области чрезвычайная пожарная опасность. г. Атырау: 2 июня ожидается ветер юго-восточный днем порывы 15−18 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасност.
Днем на западе, юге Павлодарской области ожидается гроза. Ветер восточный, при грозе 18 м/с.
В Кызылординской области ожидается ветер северный днем в центре, на востоке области 15−20 м/с. На большей части области сохраняется высокая пожарная опасность, на востоке области чрезвычайная пожарная опасность. г. Кызылорда: 2 июня сохраняется высокая пожарная опасность.
Днем на севере, юге, в горных районах Алматинской области временами ожидается гроза. Ветер юго-западный, при грозе порывы 15−20 м/с. г. Алматы: 2 июня во второй половине дня ожидается гроза, при грозе порывистый ветер 13 м/с. г. Конаев: 2 июня во второй половине дня ожидается гроза, при грозе порывистый ветер 15 м/с.