Грозы и ветер ожидаются в большинстве регионов РК

В области Улытау ожидается ветер северо-западный с переходом на северо-восточный днем порывы 15−20 м/с. На юге области ожидается высокая пожарная опасность. г. Жезказган: 2 июня ожидается ветер северо-западный с переходом на северо-восточный днем порывы 15−20 м/с.