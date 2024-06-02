В ночь на 2 июня в Челябинской области зафиксированы заморозки

«В субботу наблюдалась переменная облачность. Днем в отдельных районах прошли кратковременные дожди (от 0,1 до 3 мм). Температура воздуха днем была плюс 19−26, минувшей ночью от нуля до плюс 8, местами заморозки в воздухе и на почве — до минус 1 градуса», — говорится в комментарии дежурного синоптика.