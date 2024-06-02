В ночь на 2 июня в Челябинской области зафиксированы заморозки, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Это следует из обзора погоды за последние 24 часа.
«В субботу наблюдалась переменная облачность. Днем в отдельных районах прошли кратковременные дожди (от 0,1 до 3 мм). Температура воздуха днем была плюс 19−26, минувшей ночью от нуля до плюс 8, местами заморозки в воздухе и на почве — до минус 1 градуса», — говорится в комментарии дежурного синоптика.
Днем в воскресенье в регионе при переменной облачности преимущественно без осадков, плюс 22−27, ветер западный, юго-западный 3−8 м/с.