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В ночь на 2 июня в Челябинской области зафиксированы заморозки

Это следует из обзора погоды за последние 24 часа.

Сейчас в Ричмонде: +16° 2 м/с 73% 761 мм рт. ст. +19°
Источник: Агентство «Москва»

В ночь на 2 июня в Челябинской области зафиксированы заморозки, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Это следует из обзора погоды за последние 24 часа.

«В субботу наблюдалась переменная облачность. Днем в отдельных районах прошли кратковременные дожди (от 0,1 до 3 мм). Температура воздуха днем была плюс 19−26, минувшей ночью от нуля до плюс 8, местами заморозки в воздухе и на почве — до минус 1 градуса», — говорится в комментарии дежурного синоптика.

Днем в воскресенье в регионе при переменной облачности преимущественно без осадков, плюс 22−27, ветер западный, юго-западный 3−8 м/с.