Как избавиться от мешков под глазами, рассказала косметолог

По цвету такие проявления бывают темнее или светлее окружающей кожи. В некоторых случаях, особенно при усталости или недосыпе, они сопровождаются темными кругами. Консистенция варьируется от мягкой и податливой до более плотной и твердой в зависимости от содержания — лимфатическая жидкость это или жир.