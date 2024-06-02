Первые 10 дней лета в Самарской области будут более жаркими, чем обычно, с градом и шквалистым ветром

Как сообщал ранее «СитиТрафик», первые дни лета в Самарской области, по прогнозу синоптиков, будут грозовыми, с кратковременными дождями и порывистым ветром на фоне жары до плюс 32 градусов. Снижение температуры воздуха ожидается 5 июня, когда «похолодает» до плюс 23 — 28 градусов.
В целом июнь-2024 будет теплее обычного на 0,3 — 0,6 градуса. Как сообщили в Приволжском УГМС, первая декада месяца отметится превышением в 4 градуса.
На 2 июня 2024 года объявлен желтый уровень погодной опасности, поскольку ожидается гроза, шквалистый ветер силой до 18 м/с и град.