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Первые 10 дней лета в Самарской области будут более жаркими, чем обычно, с градом и шквалистым ветром

Превышение средней температуры воздуха в первой декаде июня 2024 года составит 4 градуса.

Сейчас в Ричмонде: +17° 0 м/с 72% 761 мм рт. ст. +19°

Как сообщал ранее «СитиТрафик», первые дни лета в Самарской области, по прогнозу синоптиков, будут грозовыми, с кратковременными дождями и порывистым ветром на фоне жары до плюс 32 градусов. Снижение температуры воздуха ожидается 5 июня, когда «похолодает» до плюс 23 — 28 градусов.

В целом июнь-2024 будет теплее обычного на 0,3 — 0,6 градуса. Как сообщили в Приволжском УГМС, первая декада месяца отметится превышением в 4 градуса.

На 2 июня 2024 года объявлен желтый уровень погодной опасности, поскольку ожидается гроза, шквалистый ветер силой до 18 м/с и град.