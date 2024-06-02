Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Челябинске по реке Миасс запустят экскурсионный трамвай

Уже в июне челябинцы смогут прокатиться на необычном водном транспорте. По реке Миасс начнёт курсировать экскурсионный трамвайчик. Он уже стоит на причале возле КРК «Мегаполис», откуда и будет стартовать.

Источник: mega74.ru

— Трамвай сделали по спецзаказу на трёх поплавках (тримаран) с минимальной осадкой для того, чтобы можно было плавать по мелководью. Комплектация судна — современная. Поэтому посетители экскурсий могут быть уверены и спокойны в безопасности и экологичности маршрута.

говорится на сайте «Мегаполиса».

В поездке отдыхающие услышат рассказ профессионального экскурсовода об истории и достопримечательностях города.

Когда именно речные прогулки станут доступны для всех желающих, пока неясно. Пока организаторы ждут окончания нереста 15 июня, после чего начнёт прорабатываться маршрут.

туризм и отдых