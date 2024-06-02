В Челябинске по реке Миасс запустят экскурсионный трамвай

— Трамвай сделали по спецзаказу на трёх поплавках (тримаран) с минимальной осадкой для того, чтобы можно было плавать по мелководью. Комплектация судна — современная. Поэтому посетители экскурсий могут быть уверены и спокойны в безопасности и экологичности маршрута.
В поездке отдыхающие услышат рассказ профессионального экскурсовода об истории и достопримечательностях города.
Когда именно речные прогулки станут доступны для всех желающих, пока неясно. Пока организаторы ждут окончания нереста 15 июня, после чего начнёт прорабатываться маршрут.