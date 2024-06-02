В столице открыли более 20 дворов и общественных пространств

В День защиты детей район Сарыарка порадовал своих маленьких жителей значительными улучшениями в любимых местах для игр и отдыха. Здесь открыли дворы, которые были капитально отремонтированы в рамках проекта «Бюджет народного участия». Они расположены у домов № 6,8,14,16,18 по улице Д. Бабатайулы, № 2 по улице Кендала, № 26 по улице Боталы.