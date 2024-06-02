Запас воды в крымских водохранилищах снизился в мае

В мае в большинстве речных бассейнов наблюдался серьезный дефицит осадков. Наибольшее количество осадков — 41 мм (норма), зафиксировано в бассейне реки Коккозка у села Аромат. В остальных бассейнах количество осадков составило от 5.1 до 26 мм: в бассейнах рек юго-восточного предгорья, реки Салгира и ЮБК оно составило от 10 до 26% от нормы; в остальных бассейнах рек — от 33 до 52% от нормы.