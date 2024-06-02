Запас воды в крымских водохранилищах снизился в мае

Об этом говорится на сайте Крымского гидрометцентра.
«Общий суммарный запас воды в водохранилищах, расположенных в руслах основных рек, к началу лета составил 176.64 млн. кубометров, что на 14.23 млн.кубометров меньше, чем месяц назад», — говорится в сообщении.
В мае в большинстве речных бассейнов наблюдался серьезный дефицит осадков. Наибольшее количество осадков — 41 мм (норма), зафиксировано в бассейне реки Коккозка у села Аромат. В остальных бассейнах количество осадков составило от 5.1 до 26 мм: в бассейнах рек юго-восточного предгорья, реки Салгира и ЮБК оно составило от 10 до 26% от нормы; в остальных бассейнах рек — от 33 до 52% от нормы.
В Крымских горах, где находятся истоки основных рек, выпало очень мало осадков: на горе Ай-Петри — 10.2 мм (17% нормы), на Ангарском перевале — 11.4 мм (17% нормы).
Недобор осадков, который длится уже два месяца, привел к уменьшению водности в бассейнах всех рек. 28 мая наблюдалось кратковременное повышение уровня воды на 59 см только на реке Малый Салгир в Симферополе из-за склонового стока. В целом, уровни воды плавно снижались на 1−2 см в сутки.