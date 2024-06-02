Какой будет погода на неделе в Краснодарском крае

В Краснодаре на неделе малооблачно, без осадков, воздух прогреется до отметки 34°.
В Анапе о середины недели продержится ясная погода, в четверг и пятницу обещают облачно с прояснениями. Температура воздуха — до 26°, ветер слабый, 4м/с.
В Новороссийске будет до 28°, ясно, в конце недели появится облачность, без осадков. Температура воды 21°.
Сочи неделя начнется с ясной, солнечной погоды, в середине недели прогнозируют дожди. Температура воздуха — до 28°, море прогреется до 20°.
В Геленджике до 26°, малооблачно, без осадков. Температура воды — до 20°.