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В Ростове свой 84-й сезон открыла детская железная дорога

Теперь маленькие пассажиры могут кататься на ней всё лето.

Источник: Пресс-служба СКЖД

В Ростове свой 84-й сезон открыла детская железная дорога. Об этом сообщили в пресс-службе СКЖД.

Как уточнили в пресс-службе, маленьких пассажиров будут перевозить два состава — поезд на паровозной тяге «Тихий Дон» и состав с современным локомотивом «Колибри».Прокатиться на них можно будет четыре дня в неделю — со вторника по четверг и в воскресенье. В определённое время с 10.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00.

Детская железная дорога будет работать в самое жаркое время года с 1 июня по 31 августа.

На малой магистрали за это время пройдут более 400 юных железнодорожников.