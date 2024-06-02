В Ростове свой 84-й сезон открыла детская железная дорога. Об этом сообщили в пресс-службе СКЖД.
Как уточнили в пресс-службе, маленьких пассажиров будут перевозить два состава — поезд на паровозной тяге «Тихий Дон» и состав с современным локомотивом «Колибри».Прокатиться на них можно будет четыре дня в неделю — со вторника по четверг и в воскресенье. В определённое время с 10.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00.
Детская железная дорога будет работать в самое жаркое время года с 1 июня по 31 августа.
На малой магистрали за это время пройдут более 400 юных железнодорожников.