450-летие Уфы увековечат на почтовой марке.

По данным телеграм-канала «Уфе — 450! l Уфа, гуляем!», 11 июня, накануне Дня города, в почтовое обращение выйдут марка и надпечатка нового текста и номинала на почтовом блоке «Гербы городов и субъектов Российской Федерации. Республика Башкортостан», посвященные юбилейной дате.