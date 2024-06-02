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450-летие Уфы увековечат на почтовой марке

450-летие Уфы увековечат на почтовой марке.

Источник: Телеграм-канал "Уфе — 450! l Уфа, гуляем!"

По данным телеграм-канала «Уфе — 450! l Уфа, гуляем!», 11 июня, накануне Дня города, в почтовое обращение выйдут марка и надпечатка нового текста и номинала на почтовом блоке «Гербы городов и субъектов Российской Федерации. Республика Башкортостан», посвященные юбилейной дате.

На марке номиналом 50 рублей изображен памятник Герою России Минигали Шаймуратову, здание Башкирского государственного театра оперы и балета на фоне панорамы города. Художником-дизайнером миниатюры выступил москвич Иван Ульяновский.