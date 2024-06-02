Прогноз погоды в мегаполисах Казахстана на три дня

Астана
2 июня: переменная облачность, без осадков. Скорость ветра 9−14 м/с. Температура воздуха ночью +8+10°C, днем +17+19°C.
3 июня: переменная облачность, без осадков. Скорость ветра 5−10 м/с. Температура воздуха ночью +5+7°C, днем +20+22°C.
4 июня: переменная облачность, дождь, гроза. Скорость ветра 9−14 м/с. Температура воздуха ночью +8+10°C, днем +23+25°C.
Алматы
2 июня: переменная облачность, во второй половине дня небольшой дождь, гроза, безветренно. Температура воздуха ночью +14+16°C, днем +26+28°C.
3 июня: переменная облачность, без осадков. Скорость ветра 2−7 м/с. Температура воздуха ночью +10+12°C, днем +23+25°C.
4 июня: переменная облачность, без осадков. Скорость ветра 2−7 м/с. Температура воздуха ночью +10+12°C, днем +25+27°C.
Шымкент
2 июня: небольшая облачность, без осадков. Скорость ветра 1 м/с. Температура воздуха ночью +14+16°C, днем +30+32°C.
3 июня: переменная облачность, без осадков. Скорость ветра 8−13 м/с. Температура воздуха ночью +16+18°C, днем +28+30°C.
4 июня: переменная облачность, без осадков. Скорость ветра 8−13 м/с. Температура воздуха ночью +16+18°C, днем +30+32°C.