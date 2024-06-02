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Прогноз погоды в мегаполисах Казахстана на три дня

Редакция Zakon.kz со ссылкой на РГП «Казгидромет» представляет прогноз погоды со 2 по 4 июня в трех мегаполисах Казахстана: Астане, Алматы и Шымкенте.

Сейчас в Ричмонде: +17° 2 м/с 72% 760 мм рт. ст. +19°
Источник: freepik

Астана

2 июня: переменная облачность, без осадков. Скорость ветра 9−14 м/с. Температура воздуха ночью +8+10°C, днем +17+19°C.

3 июня: переменная облачность, без осадков. Скорость ветра 5−10 м/с. Температура воздуха ночью +5+7°C, днем +20+22°C.

4 июня: переменная облачность, дождь, гроза. Скорость ветра 9−14 м/с. Температура воздуха ночью +8+10°C, днем +23+25°C.

Алматы

2 июня: переменная облачность, во второй половине дня небольшой дождь, гроза, безветренно. Температура воздуха ночью +14+16°C, днем +26+28°C.

3 июня: переменная облачность, без осадков. Скорость ветра 2−7 м/с. Температура воздуха ночью +10+12°C, днем +23+25°C.

4 июня: переменная облачность, без осадков. Скорость ветра 2−7 м/с. Температура воздуха ночью +10+12°C, днем +25+27°C.

Шымкент

2 июня: небольшая облачность, без осадков. Скорость ветра 1 м/с. Температура воздуха ночью +14+16°C, днем +30+32°C.

3 июня: переменная облачность, без осадков. Скорость ветра 8−13 м/с. Температура воздуха ночью +16+18°C, днем +28+30°C.

4 июня: переменная облачность, без осадков. Скорость ветра 8−13 м/с. Температура воздуха ночью +16+18°C, днем +30+32°C.