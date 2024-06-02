Ричмонд
+16°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Кемеровской области ребёнок получил ожоги от трансформаторной будки

Случай произошёл в посёлке Тисуль.

СУ СК России по Кемеровской области — Кузбассу сообщило о начале проверки по факту причинения вреда здоровью ребенка.

Сообщается, что 1 июня мальчик залез на трансформаторную будку, которая находится на территории рынка в пгт. Тисуль. Мальчик получил ожоги различных частей тела, сейчас он находится в медицинском учреждении. В данный момент следователи проводят проверку, устанавливая все подробности происходящего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее мы сообщали, что в Кемерове проводят доследственную проверку по факту причинения вреда ребёнку. За сухой формулировкой скрывается шокирующий случай: 7-летняя девочка обварилась в кипятке из-под крана. Температура горячей воды сильно превышала норму.