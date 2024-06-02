В Кемеровской области ребёнок получил ожоги от трансформаторной будки

Сообщается, что 1 июня мальчик залез на трансформаторную будку, которая находится на территории рынка в пгт. Тисуль. Мальчик получил ожоги различных частей тела, сейчас он находится в медицинском учреждении. В данный момент следователи проводят проверку, устанавливая все подробности происходящего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.