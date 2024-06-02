Грозы и град обрушатся на Воронежскую область

Днем понедельника, 3 июня, в Воронеже и отдельных районах области ожидаются грозы и град. Об этом сообщается в прогнозе Воронежского гидрометцентра. В понедельник воздух в регионе прогреется до +27…+32 градусов, скорость юго-западного ветра составит 8−13 м/сек, при грозе местами порывы могут достигать 15−18 м/сек. В столице Черноземья термометры покажут +28…+30 градусов.
Кратковременный дождь с грозой также ожидается в Воронеже днем в четверг, 6 июня. Температура воздуха составит около +27 градусов, а скорость западного ветра — до 13 м/сек.
В связи с грозой в Воронежской области установлен желтый уровень погодной опасности.
Ранее РИА «Воронеж» опубликовало прогноз погоды на июнь 2024 года. Среднемесячная температура воздуха будет немного выше нормы.