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Топ-5 новостей в Молдове на 2 июня

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро воскресенья, 2 июня 2024 года.

Сейчас в Ричмонде: +16° 3 м/с 82% 761 мм рт. ст. +19°
Источник: Комсомольская правда

1. Хлопчик, ты чей будешь: Назначенный Санду генпрокурор Молдовы поддержал Плахотнюка и этого даже не стесняется.

2. Дикая жара не уходит из Молдовы: Такого начала лета еще не было — синоптики в замешательстве.

3. Вернул 4000 евро, потому что не решил проблему: в Кишиневе адвокат был задержан НЦБК при передаче взятки.

4. Молдова осталась без запасов газа: На Украине взорвано хранилище с нашим «голубым топливом», купленным в Румынии?

5. В колонии так: Молдавские власти, чтобы угодить американцам, нарушили закон в сделке по передаче Республиканского стадиона под дипмиссию.

энергетика
экономика