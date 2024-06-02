Топ-5 новостей в Молдове на 2 июня

1. Хлопчик, ты чей будешь: Назначенный Санду генпрокурор Молдовы поддержал Плахотнюка и этого даже не стесняется.
2. Дикая жара не уходит из Молдовы: Такого начала лета еще не было — синоптики в замешательстве.
3. Вернул 4000 евро, потому что не решил проблему: в Кишиневе адвокат был задержан НЦБК при передаче взятки.
4. Молдова осталась без запасов газа: На Украине взорвано хранилище с нашим «голубым топливом», купленным в Румынии?
5. В колонии так: Молдавские власти, чтобы угодить американцам, нарушили закон в сделке по передаче Республиканского стадиона под дипмиссию.