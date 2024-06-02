Лето началось, а ярмарки в Кишиневе продолжаются: Где в столице можно прикупить что-то вкусненькое у молдавских фермеров

Где в первое воскресенье лета искать ярмарки местной продукции.
2 июня в различных секторах столицы организуют ярмарки с отечественной продукцией.
Ботаника
В сквере им. Сергея Лазо, ул. Сармизеджетуса, 1, и в парке «Долина Роз» будет проходить ярмарка малых производителей.
На территории Ботанического сада пройдёт фестиваль «Wine Picnic».
Буюканы
Сквер у Кафедрального собора — ярмарка народных мастеров.
В парке «Алунелул» у фонтана и в парке Шт. чел Маре — мероприятия по случаю Дня защиты детей.
бул. Штефана чел Маре, у кинотеатра «Patria LOTEANU» — ярмарка «Yard Sale».
Сквер у Национального театра оперы и балета — ярмарка мёда и ягод.
Парк «Ла извор» — спортивное мероприятие «Red Bull Half Court».
Рышкановка
На Московском проспекте, 21 (напротив ул. М. Басараб, 6) до 28 июня проходит ярмарка местных производителей.