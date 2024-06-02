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Лето началось, а ярмарки в Кишиневе продолжаются: Где в столице можно прикупить что-то вкусненькое у молдавских фермеров

Публикуем адреса ярмарок по продаже отечественной продукции.

Источник: Комсомольская правда

Где в первое воскресенье лета искать ярмарки местной продукции.

2 июня в различных секторах столицы организуют ярмарки с отечественной продукцией.

Ботаника

В сквере им. Сергея Лазо, ул. Сармизеджетуса, 1, и в парке «Долина Роз» будет проходить ярмарка малых производителей.

На территории Ботанического сада пройдёт фестиваль «Wine Picnic».

Буюканы

Сквер у Кафедрального собора — ярмарка народных мастеров.

В парке «Алунелул» у фонтана и в парке Шт. чел Маре — мероприятия по случаю Дня защиты детей.

бул. Штефана чел Маре, у кинотеатра «Patria LOTEANU» — ярмарка «Yard Sale».

Сквер у Национального театра оперы и балета — ярмарка мёда и ягод.

Парк «Ла извор» — спортивное мероприятие «Red Bull Half Court».

Рышкановка

На Московском проспекте, 21 (напротив ул. М. Басараб, 6) до 28 июня проходит ярмарка местных производителей.

торговля
экономика
сельское хозяйство