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Белорусская техника помогла спасти 13 тысяч человек в Монголии

МИНСК, 2 июн — Sputnik. Благодаря работе белорусской техники в Монголии спасли более 13 тысяч человек, сообщает МЧС Беларуси со ссылкой на монгольских коллег.

Источник: Sputnik.by

Также техника из Беларуси помогла предотвратить ущерб более чем на 20 миллионов долларов.

Как пояснили в МЧС Беларуси, глава спасательного ведомства Вадим Синявский вошел в делегацию, которую возглавляет президент Беларуси Александр Лукашенко. Ранее сообщалось, что его государственный визит в Монголию проходит с 1 по 4 июня.

Министр Вадим Синявский в рамках этого визита побывал в пожарно-спасательных подразделениях Улан-Батора — монгольской столицы, где ему показали работу пожарной техники белорусского производства. Как следует из видео, которое опубликовало МЧС Беларуси, монголы используют пожарные автомобили на шасси МАЗ.

Также Синявский и другие представители МЧС Беларуси посетили Центр управления в кризисных ситуациях Госагентства Монголии по чрезвычайным ситуациям. Темой переговоров стало сотрудничество с Республиканским центром управления и реагирования на чрезвычайные ситуации МЧС Беларуси.

Ожидается, что два профильных ведомства подпишут соглашение о сотрудничестве по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

В целом Беларусь и Монголия планируют расширять торгово-экономическое сотрудничество. Речь идет поставках на монгольский рынок как белорусского продовольствия, так и промышленной продукции.