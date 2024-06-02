Белорусская техника помогла спасти 13 тысяч человек в Монголии

Как пояснили в МЧС Беларуси, глава спасательного ведомства Вадим Синявский вошел в делегацию, которую возглавляет президент Беларуси Александр Лукашенко. Ранее сообщалось, что его государственный визит в Монголию проходит с 1 по 4 июня.