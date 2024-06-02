Белорусская техника помогла спасти 13 тысяч человек в Монголии

Также техника из Беларуси помогла предотвратить ущерб более чем на 20 миллионов долларов.
Как пояснили в МЧС Беларуси, глава спасательного ведомства Вадим Синявский вошел в делегацию, которую возглавляет президент Беларуси Александр Лукашенко. Ранее сообщалось, что его государственный визит в Монголию проходит с 1 по 4 июня.
Министр Вадим Синявский в рамках этого визита побывал в пожарно-спасательных подразделениях Улан-Батора — монгольской столицы, где ему показали работу пожарной техники белорусского производства. Как следует из видео, которое опубликовало МЧС Беларуси, монголы используют пожарные автомобили на шасси МАЗ.
Также Синявский и другие представители МЧС Беларуси посетили Центр управления в кризисных ситуациях Госагентства Монголии по чрезвычайным ситуациям. Темой переговоров стало сотрудничество с Республиканским центром управления и реагирования на чрезвычайные ситуации МЧС Беларуси.
Ожидается, что два профильных ведомства подпишут соглашение о сотрудничестве по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
В целом Беларусь и Монголия планируют расширять торгово-экономическое сотрудничество. Речь идет поставках на монгольский рынок как белорусского продовольствия, так и промышленной продукции.