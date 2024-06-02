Нижегородские врачи побывали в эфире Первого канала

Гости программы стали настоящими героями в спасении рабочего, который упал с высоты прямо на торчащую арматуру. Мужчину срочно доставили в больницу с серьезными травмами: колото-рваная рана поясничной области, проникающая в брюшную полость, и геморрагический шок. Кроме того, у пострадавшего были диагностированы тупая травма грудной клетки и переломы ребер с правой ключицей.