Нижегородские врачи побывали в эфире Первого канала

В студию к Елене Малышевой пришли хирурги Виктория Синягина и Александр Стрельцов, анестезиолог-реаниматолог Мария Беззубова и травматолог-ортопед Игорь Кузьмин.
Гости программы стали настоящими героями в спасении рабочего, который упал с высоты прямо на торчащую арматуру. Мужчину срочно доставили в больницу с серьезными травмами: колото-рваная рана поясничной области, проникающая в брюшную полость, и геморрагический шок. Кроме того, у пострадавшего были диагностированы тупая травма грудной клетки и переломы ребер с правой ключицей.
Медицинский персонал НОКБ им. Семашко провел две сложные операции, чтобы спасти жизнь пациента. Благодаря их усилиям и высокому профессионализму, пациенту удалось вернуться к жизни.