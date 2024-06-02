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Нижегородские врачи побывали в эфире Первого канала

Нижегородские врачи больницы НОКБ им. Семашко стали гостями программы «Жить здорово!» на Первом канале.

Источник: ПРЕСС-СЛУЖБА МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

В студию к Елене Малышевой пришли хирурги Виктория Синягина и Александр Стрельцов, анестезиолог-реаниматолог Мария Беззубова и травматолог-ортопед Игорь Кузьмин.

Гости программы стали настоящими героями в спасении рабочего, который упал с высоты прямо на торчащую арматуру. Мужчину срочно доставили в больницу с серьезными травмами: колото-рваная рана поясничной области, проникающая в брюшную полость, и геморрагический шок. Кроме того, у пострадавшего были диагностированы тупая травма грудной клетки и переломы ребер с правой ключицей.

Медицинский персонал НОКБ им. Семашко провел две сложные операции, чтобы спасти жизнь пациента. Благодаря их усилиям и высокому профессионализму, пациенту удалось вернуться к жизни.

медицина