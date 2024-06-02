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Белорусские ученые разработают кефир долголетия

МИНСК, 2 июн — Sputnik. Ученые Беларуси собрали уникальную коллекцию ДНК людей, которые прожили более 90 лет, сообщил замдиректора по научной работе Института генетики и цитологии Национальной академии наук (НАН) Павел Морозик в эфире телеканала «СТВ».

Источник: Sputnik.by

По его словам, был изучен спектр микробиома (то есть набор микроорганизмов, которые живут в теле человека) у долгожителей. Исследователи выявили состав, который характерен именно для людей, проживших долго. К примеру, это бактерия аккермансия.

«На основании этого работаем с нашими коллегами из Института мясомолочной продукции, чтобы разработать кефирный продукт, который бы содержал такой состав микроорганизмов», — рассказал Морозик.

Космический кефир

Ранее белорусские ученые начали разработку компонентов, из которых можно будет готовить кисломолочные продукты в космосе. Были проведены многостадийные исследования по созданию комбинации заквасочных культур.

Эти разработки ведутся совместно с Институтом медико-биологических проблем Российской академии наук, а также ракетно-космической корпорацией «Энергия», научно-производственным предприятием «БиоТехСис» (Москва).

Свою роль в проекте сыграла первая космонавт суверенной Беларуси Марина Василевская, которая провела ряд экспериментов на борту Международной космической станции.

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