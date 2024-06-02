Белорусские ученые разработают кефир долголетия

По его словам, был изучен спектр микробиома (то есть набор микроорганизмов, которые живут в теле человека) у долгожителей. Исследователи выявили состав, который характерен именно для людей, проживших долго. К примеру, это бактерия аккермансия.
«На основании этого работаем с нашими коллегами из Института мясомолочной продукции, чтобы разработать кефирный продукт, который бы содержал такой состав микроорганизмов», — рассказал Морозик.
Космический кефир
Ранее белорусские ученые начали разработку компонентов, из которых можно будет готовить кисломолочные продукты в космосе. Были проведены многостадийные исследования по созданию комбинации заквасочных культур.
Эти разработки ведутся совместно с Институтом медико-биологических проблем Российской академии наук, а также ракетно-космической корпорацией «Энергия», научно-производственным предприятием «БиоТехСис» (Москва).
Свою роль в проекте сыграла первая космонавт суверенной Беларуси Марина Василевская, которая провела ряд экспериментов на борту Международной космической станции.