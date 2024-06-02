Белорусский адвокат сказал, можно ли мужчинам ходить без майки по городу летом

Он уточнил, что в законе нигде не сказано, что мужчинам в летний период запрещено ходить по городу с голым торсом. Однако в том случае, если мужчина находится без майки в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения, начинает нецензурно выражаться и неадекватно себя вести, то ему могут привлечь к административной ответственности за мелко хулиганство. Он пояснил, что за указанное можно получить штраф от 2 до 30 базовых величин, или от 80 до 1200 рублей (по состоянию на 2 июня 2024 года), или общественный работы, или административный арест.