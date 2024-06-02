В Минздраве Башкирии назвали деревни, куда приедут «поезда здоровья»

Минздрав Башкирии озвучил график курсирования «поездов здоровья» на следующую неделю. «Поезда здоровья» представляют собой бригаду врачей узких специальностей, которые приезжают вместе с передвижными лабораториями в отдаленные деревни республики. Там они принимают и осматривают пациентов и, при необходимости, дают направления на углубленный осмотр.