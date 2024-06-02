В Минздраве Башкирии назвали деревни, куда приедут «поезда здоровья»

Минздрав Башкирии озвучил график курсирования «поездов здоровья» на следующую неделю. «Поезда здоровья» представляют собой бригаду врачей узких специальностей, которые приезжают вместе с передвижными лабораториями в отдаленные деревни республики. Там они принимают и осматривают пациентов и, при необходимости, дают направления на углубленный осмотр.
В составе «поездов здоровья» работают специалисты из РКБ имени Куватова, Республиканского кардиоцентра, проводятся исследования по флюорографии, маммографии и другие.
На следующей неделе «поезда здоровья» проедут по такому маршруту:
В Учалинском районе Башкирии бригада посетит
В Дуванском районе Башкирии
В Татышлинском районе Башкирии
В Янаульском районе 6 июня село Старый Варяш, 7 июня — Иткинеево.
С 5 по 7 июня в селе Старокатаево Бакалинского района.
В Ишимбайском районе Башкирии 3−5 село Новоаптиково,
В Кармаскалинском районе 3 июня в деревню Ефремкино,
7 июня «поезд здоровья» прибудет в деревню Языково Благовещенского района Башкирии.
В Минздраве Башкирии напоминают, что предварительной записи к специалистам не предусмотрено, прием будут вести в порядке живой очереди. Необходимо взять с собой паспорт.