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В Минздраве Башкирии назвали деревни, куда приедут «поезда здоровья»

На следующей неделе врачи примут пациентов из 15 отдаленных деревень Башкирии.

Источник: Комсомольская правда

Минздрав Башкирии озвучил график курсирования «поездов здоровья» на следующую неделю. «Поезда здоровья» представляют собой бригаду врачей узких специальностей, которые приезжают вместе с передвижными лабораториями в отдаленные деревни республики. Там они принимают и осматривают пациентов и, при необходимости, дают направления на углубленный осмотр.

В составе «поездов здоровья» работают специалисты из РКБ имени Куватова, Республиканского кардиоцентра, проводятся исследования по флюорографии, маммографии и другие.

На следующей неделе «поезда здоровья» проедут по такому маршруту:

В Учалинском районе Башкирии бригада посетит 3—6 июня село Миндяк, а с 6 по 7 июня Ильчигулово.

В Дуванском районе Башкирии 4—5 июня — село Калмаш и деревню Октябрьский, 6—7 июня — село Тастуба.

В Татышлинском районе Башкирии 3—4 июня село Аксаитово, 5 июня — село Булькайнашево.

В Янаульском районе 6 июня село Старый Варяш, 7 июня — Иткинеево.

С 5 по 7 июня в селе Старокатаево Бакалинского района.

В Ишимбайском районе Башкирии 3−5 село Новоаптиково, 6—7 июня село Верхнеиткулово.

В Кармаскалинском районе 3 июня в деревню Ефремкино, 4—5 июня в Улукулево, 6 июня в Ибрагимово.

7 июня «поезд здоровья» прибудет в деревню Языково Благовещенского района Башкирии.

В Минздраве Башкирии напоминают, что предварительной записи к специалистам не предусмотрено, прием будут вести в порядке живой очереди. Необходимо взять с собой паспорт.

здоровье
медицина