Роспотребнадзор назвал водоемы, где можно купаться в Ленобласти и Петербурге

Купаться можно в озерах Павловское (г. Бокситогорск, Бокситогорский район), Курголовское (г.п. Токсово, Всеволожский район), Омчино и Толони (г. Луга, Лужский район), Коркинское (п. Воейково, Всеволожский район), Царицыно (п. Царицыно, Тихвинский район) и Отрадное (п. Плодовое, Приозерский район). А также в реках Луга (д. Б. Сабск, Волосовский район) и Шингарка (д. Низино, Ломоносовский район), Вуокса (г. Приозерск, Приозерский район), Тихвинка (г. Тихвин, 1 микрорайон). Также можно плавать в карьере у поселка Шапки в Тосненском районе.