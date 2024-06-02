Организаторы акции с бесплатными игрушками в столичном парке получили 15 суток за устроенный беспорядок

Правоохранители отмечают, что предупреждали руководство парка и требовали не проводить мероприятие. Однако администрация не выполнила требования. В результате на въезде и выезде в парк, на внутренних маршрутах, а также дорогах, ведущих к парку, образовались пробки. В самом парке случилась давка.