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Организаторы акции с бесплатными игрушками в столичном парке получили 15 суток за устроенный беспорядок

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Директор столичного парка «Ашхабад», а также его заместитель и глава отдела рекламы получили по 15 суток административного ареста за нарушение правил проведения массовых мероприятий, передает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

Напомним, вчера по случаю Международного дня защиты детей в парке планировали провести бесплатную раздачу игрушек и мороженого. По данным ГУВД столицы, на акцию в парке собралось около 40 тысяч человек, что создало опасность для граждан.

Правоохранители отмечают, что предупреждали руководство парка и требовали не проводить мероприятие. Однако администрация не выполнила требования. В результате на въезде и выезде в парк, на внутренних маршрутах, а также дорогах, ведущих к парку, образовались пробки. В самом парке случилась давка.

В ОВД Яшнабадского района составили административный протокол в отношении директора парка, его заместителя директора и руководителя отдела рекламы по статьям 185−3 и 200−1 и 201 Кодекса об административной ответственности. Яшнабадский районный суд назначил им по 15 суток ареста.

В ГУВД также напомнили, что согласно требованиям постановления правительства от 2014 года за разрешением о проведении массовых мероприятий необходимо обращаться за месяц.

К слову, вчера после случившегося инцидента все акции c бесплатной раздачей, которые планировалось провести в общественных местах столицы по случаю праздника, были остановлены.

В частности, об отмене своей акции в целях безопасности объявили в Magic City. Ранее в социальных сетях активно распространялась информация о том, что 1 июня в парке будет приготовлен торт весом в одну тонну, который планировалось бесплатно раздать посетителям.