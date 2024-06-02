Желтый уровень погодной опасности объявлен в Челябинской области на 3 июня

По информации синоптиков, в понедельник сохранится переменная облачность, грядущей ночью преимущественно без осадков, завтра днем местами прошумят кратковременные дожди, грозы. Ветер юго-западный, западный 3−8 м/с, при грозах порывы до 14 м/с.