Желтый уровень погодной опасности объявлен в Челябинской области на 3 июня

По информации синоптиков, в понедельник сохранится переменная облачность, грядущей ночью преимущественно без осадков, завтра днем местами прошумят кратковременные дожди, грозы. Ветер юго-западный, западный 3−8 м/с, при грозах порывы до 14 м/с.
«Температура воздуха ночью плюс 7−12, в горах и низинах — до плюс 2, днем будет плюс 25−30», — говорится в комментарии дежурного метеоролога.
В регионе из-за грозы введен желтый уровень опасности, означающий «погода потенциально опасна». Период предупреждения — с 8 до 20 часов 3 июня.
В Челябинске 3 июня ночью плюс 8−10, днем — 28−30 жары, преимущественно без осадков.