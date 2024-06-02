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Желтый уровень погодной опасности объявлен в Челябинской области на 3 июня

Желтый уровень погодной опасности объявлен в Челябинской области на 3 июня, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сейчас в Ричмонде: +19° 4 м/с 73% 761 мм рт. ст. +19°
Источник: РИА "Новости"

По информации синоптиков, в понедельник сохранится переменная облачность, грядущей ночью преимущественно без осадков, завтра днем местами прошумят кратковременные дожди, грозы. Ветер юго-западный, западный 3−8 м/с, при грозах порывы до 14 м/с.

«Температура воздуха ночью плюс 7−12, в горах и низинах — до плюс 2, днем будет плюс 25−30», — говорится в комментарии дежурного метеоролога.

В регионе из-за грозы введен желтый уровень опасности, означающий «погода потенциально опасна». Период предупреждения — с 8 до 20 часов 3 июня.

В Челябинске 3 июня ночью плюс 8−10, днем — 28−30 жары, преимущественно без осадков.