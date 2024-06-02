В Волгограде специалисты проверяют наличие счетчиков на воду

Как сообщает ресурсоснабжающая организация, летом специалисты фиксируют увеличение расхода воды, которая используется для полива на домашних огородах. Чтобы сэкономить, большинство владельцев участков заранее установили индивидуальные приборы учета. Однако есть и те, кто пренебрегает возможностью установки счетчиков, пользуясь незаконными врезками в водовод.
Волгоградцев предупредили, что за такие нарушения грозит серьезное наказание, предусмотренное законом, — от штрафа до отключения от источника подачи ресурса.
Чтобы избежать этого, необходимо оценить внешнее состояние счетчика, проверить наличие опломбировки и целостность пломбы, а также сверить показания.
Помимо этого, в последнее время участились случаи, когда под видом работников ресурсоснабжающей компании в дома граждан проникают мошенники. Чтобы удостовериться в том, что перед вами специалисты, необходимо потребовать у визитеров подтверждающие личность документы.