Водителя с подложными номерами выявили в Актау

Согласно статье 590 КоАП РК, управление транспортным средством с заведомо подложными или поддельными государственными регистрационными номерными знаками (знаком), а равно управление транспортным средством с государственными регистрационными номерными знаками, оборудованными с применением устройств и материалов, препятствующих идентификации государственных регистрационных номерных знаков (знака) либо позволяющих их видоизменить или скрыть, влечет административный арест до пяти суток и лишение права управления транспортными средствами на срок один год.