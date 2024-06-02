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МЧС Башкирии предупредило о грозе, граде и шквалистом ветре

В Башкирии завтра, 3 июня, местами ожидаются грозы, днем локально ливни, град, шквалистое усиление ветра до 15−20 м/с. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по РБ.

Сейчас в Ричмонде: +19° 4 м/с 73% 761 мм рт. ст. +19°
Источник: ГОРОБЗОР.Ру

Также в регионе ожидается переменная облачность. Ветер юго-восточный, южный 3−8 м/с.

Температура воздуха ночью +10,+15° по северо-востоку +3,+8°, днем +25,+30°. На дорогах утром местами дымка, видимость 1−2 км.