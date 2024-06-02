МЧС Башкирии предупредило о грозе, граде и шквалистом ветре

Также в регионе ожидается переменная облачность. Ветер юго-восточный, южный 3−8 м/с.
Температура воздуха ночью +10,+15° по северо-востоку +3,+8°, днем +25,+30°. На дорогах утром местами дымка, видимость 1−2 км.
В Башкирии завтра, 3 июня, местами ожидаются грозы, днем локально ливни, град, шквалистое усиление ветра до 15−20 м/с. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по РБ.
Также в регионе ожидается переменная облачность. Ветер юго-восточный, южный 3−8 м/с.
Температура воздуха ночью +10,+15° по северо-востоку +3,+8°, днем +25,+30°. На дорогах утром местами дымка, видимость 1−2 км.