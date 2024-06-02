Ограничения по движению самокатов расширили в Нижнем Новгороде

Основные ограничения теперь касаются двух популярных сервисов — «ВУШ» и «Юрент. Байк.ру».
Согласно новым правилам, опубликованным муниципалитетом, использование электросамокатов запрещено на территории Нижегородского кремля, в парках имени 1 Мая, имени Пушкина и «Швейцария».
Дополнительно, на улицах Большой Покровской, площадях Минина и Маркина, а также на улицах Горького, Рождественская и Кожевенной введено ограничение скорости для электросамокатов до 10−15 км/ч.
Напомним, что в первом текущего года в Нижегородской области произошло 11 ДТП с участием электросамокатов, в результате которых пострадали 7 человек.