В Байконыре отмечают День города

«Праздничные мероприятия в 2024 году начались 31 мая. В этот день в городском дворце культуры состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню города и космодрома Байконур. Также была проведена церемония присвоения звания “Почетный гражданин города”, — говорится в сообщении.
Продолжится празднование Дня города вечером 2 июня на пешеходной зоне Арбат, в сквере «Протон» и у памятника конструктору С. П. Королеву, где будут представлены концертные программы эстрадно-духового оркестра и детских творческих коллективов..
Завершится праздничная программа на центральной городской площади, где будет дан концерт музыкантами Кызылординской областной филармонии..
Напомним, дата проведения Дня города была утверждена в 1996 году. Исторически 2 июня в Байконуре отмечался как день образования войсковой части ракетчиков, хотя официально первый камень в основание города был заложен 5 мая 1955 года..
Решение о создании нового полигона для летно-конструкторских испытаний и запусков искусственных спутников Земли в районе железнодорожной станции Тюра-Там Кзыл-Ординской области было принято постановлением Совета министров СССР 12 февраля 1955 года.
12 января 1955 года на станцию Тюра-Там прибыл первый отряд военных строителей. В июне 1955 года директивой генштаба была определена оргштатная структура полигона, 3 августа 1960 года приказом министра обороны СССР день 2 июня был определен как День основания полигона, который отмечался ежегодно как праздник соединений, входящих в состав НИИП-5 МО (Научно-исследовательский испытательный полигон № 5 министерства обороны).
В начале 2012 года военные структуры ВС РФ окончательно были расформированы и выведены из Байконура. С 1 января 2012 года космодром Байконур считается гражданским.