В Байконыре отмечают День города

12 января 1955 года на станцию Тюра-Там прибыл первый отряд военных строителей. В июне 1955 года директивой генштаба была определена оргштатная структура полигона, 3 августа 1960 года приказом министра обороны СССР день 2 июня был определен как День основания полигона, который отмечался ежегодно как праздник соединений, входящих в состав НИИП-5 МО (Научно-исследовательский испытательный полигон № 5 министерства обороны).